Naine kaebab psühhiaatrile: "Doktor, minu mehega on midagi veidrat lahti. Ta joob igal hommikul kohvi..."

"Ja mis siin imelikku on?"

"Nojaa, aga pärast sööb ta kohvitassi ära!"

"Kuidas, kas tervenisti?"

"Ei, kõrva jätab alati miskipärast järele."

"Tõepoolest veider lugu," ütleb doktor mõtlikult. "Kõige maitsvam osa tassist on ju nimelt kõrv..."