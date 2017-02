Riigikogu liige ning endine Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Märt Sults astub alates tänasest taas Tallinna TV vahendusel saatejuhi rolli.

Alates 9. veebruarist kell 19:30 on taas võimalus teleekraanil näha Märt Sultsi juhitud uut haridusalast telesaadet. "Pikk vahetund" uurib mida teevad ja kuidas oma elu elavad Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Pelgulinna Gümnaasiumi ning põhikooli astme õpilased koolitundidest vabal ajal. Mis neid köidab, mis muret teeb, millised on kitsaskohad ning kelle asi on tegelikult haritud-vaimselt-füüsiliselt terve riigile lojaalse kodanikkonna kasvatamine.

"Me oleme harjunud koolis pikaks vahetunniks nimetama tavaliselt söögivahetundi, kuid selles saatesarjas "Pikk Vahetud" on pikk vahetund alates eelmise päeva viimase tunni lõpukellast kuni järgmise päeva esimese tunni alguskellani," sõnas Märt Sults.

"Õppimine käib kaasas meie igapäevaste tegevustega ning selleta ei saa kuskil. Kuid lisaks koolipingis istumisele on areneva inimese jaoks oluline ka vaba aeg kahe koolipäeva vahel, mis on mõeldud taastumiseks järgmiseks koolipäevaks. Vaba aega pärast kohustuslike sotsiaalsete ülesannete täitmist saab meist igaüks ise valida - olenevalt ainult sellest, millised võimalused selleks on loodud," lisas Sults.

"Pikk vahetund" hakkab eetris olema igal neljapäeval kell 19:30 Tallinna TV-s.