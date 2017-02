"Teises hääletusvoorus on kõigil kuuel laulul võrdne võimalus edasi pääseda ning ülioluliseks muutub see, kui palju poolehoidjaid ja fänne artistid on enda selja taha kogunud. Hääletada tasuks oma lemmiku poolt aga kindlasti juba esimeses voorus, sest seal on finaalipääsemise šansid suuremad. Teise vooru kuue sekka jäämine pakub kindlasti rohkem närvikõdi nii artistidele, kui fännidele telerite ees," kommenteerib tegevprodutsent Ermo Säks.

Esimeses hääletusvoorus pääseb žürii ja rahvahääletuse liitmise tulemusena finaali neli laulu. Teises hääletusvoorus on sajaprotsendiline otsustusõigus rahval – viienda finaali pääseja otsustab ainult rahvas telefonihääletuse teel.

"In or Out", Elina Born - 9007001

"Everything But You", Carl-Philip - 9007002

"Hey Kiddo", Laura Prits – 9007003

"Hurricane", Leemet Onno, 9007004

"Suur loterii", Ivo Linna – 9007005

"Slingshot", Lenna Kuurmaa – 9007006

"Have You Know", Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian – 9007007

"Valan pisaraid", Janno Reim & Kosmos – 9007008

"Feel Me Now", Ariadne – 9007009

"Supernatural", Uku Suviste – 9007010

"Eesti Laul 2017" esimene poolfinaal algab laupäeval, 11. veebruaril kell 21:35 ETVs. Saadet juhivad Marko Reikop ja Elina Netšajeva.