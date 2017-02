"Ükskord mu läks siin jälle väikeseks madinaks ja ma tundsin end nii halvasti kogu selle värgi pärast. Ma olen eemal olnud sellest kõigest. See on nagu tagasilangemine, see ei sobi - ma olen palju kõrgemal sellest, et ma ei peaks seda tegema,“ rääkis räppar Beebilõust vaid paar päeva enne saatuslikku nädalavahetust, kui relvastatud poeröövikatse ta trellide taha tagasi viis.

Äsja toimunud Eesti Muusikaauhindadel oli Beebilõust taas üks parima hip-hop albumi nominent. Eesti räpi skandaalseim mees räägib täna TV3 muusikasaatele "Weekender" antud avameelses intervjuus, kuidas minevik on mõjutanud tema loomingut; milline on tema kõige isiklikum lugu; miks ta ei taha olla enam seotud kuritegeliku maailmaga; mida ta arvab enda tegude kajastamisest Eesti meedias.

Samuti saates praegu maailmas üks populaarsemaid noori artiste, 20-aastane Martin Garrix. Garrix jutustab muuhulgas ka sellest, kuidas teda karjääri alguses üldse tõsiselt ei võetud. "See hoopis motiveeris mind - te ainult oodake kuni kuulete mu järgmisi lugusid," ütleb ta.