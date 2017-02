Järjekordne löök tabas Portugalis kadunuks jäänud Madeleine McCanni vanemaid, kui Portugali ülemkohus teatas, et nad pole seni suutnud tõestada oma süütust seoses tütre kadumisega.

Kate ja Gerry on alati kinnitanud, et nad pole midagi valesti teinud ja neil puudub igasugune seos lapse kadumisega, vahendab Daily Mail.

Juhtumi kohta raamatu avaldanud Portugali endise politseiülema Goncalo Amarali arvates suri toona 3aastane Madeleine oma hotellitoas, kuid vanemad, üritades varjata oma süüd, vabanesid lapse surnukehast ning teatasid seejärel tüdruku kadumisest. Raamat ilmus 2008. aastal. Kuigi vahepeal selle müük keelati ning teose autor pidi McCannidele maksma kahjutasu, sai Amarali apellatsioonikohtult hiljuti loa raamatu müüki siiski jätkata.

Kuigi kohtunikud ei saa väita, et McCannid on süütud, rõhutavad nad oma otsuses siiski selgeks, et nende ülesanne polnud antud juhtumis selgitada välja kellegi süüd või süütust.