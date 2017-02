12. märtsil antakse Eestis esmakordselt välja Eesti filmi- ja teleauhinnad. Möödunud aasta parimaid tunnustatakse kokku 24. kategoorias, kokku esitati filmiprodutsentide ja telekanalite poolt konkursile 244 kandidaati.



Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa sõnul on märkimisväärne, et niivõrd palju kandidaate konkursile laekus. “Mul on väga hea meel, et nii tele- kui ka filmitegijad tulid kandidaatide nimetamisega kaasa. Suur huvi näitab, et auhindade ellukutsumine on algatus, mis läheb tegijatele korda. See teeb rõõmu ja näitab ühtlasi, et oleme õigel teel. Vastutus on suur ja süda väriseb, aga kogu korraldusmeeskond on tasemel,” sõnas Sepp.

Esitatud kandidaatidest valib valdkonna ekspertidest koosnev tele- ja filmižürii igas kategoorias välja kolm nominenti, kelle seast selguvad võitjad. Auhinnad antakse üle 12. märtsil Nordea kontserdimajas toimuval pidulikul galaüritusel.