"Esimene aumärk tuleb anda Ernst Jaaksonile ja teine… Arnold Rüütlile," teatanud Lennart Meri oma esimestel tööpäevadel presidendina oktoobris 1992 – see detail on teada presidendi kantselei pressiesindaja Mart Soidro 1998. aasta oktoobri Favoriidis ilmunud artiklist "Ettearvamatu Lennart".

Milleks vabale Eestile aurahad?

Nüüdseks on vabariigi aastapäeva eel antavad riiklikud teenetemärgid saanud Eesti elu lahutamatuks osaks. Vastloodud Eesti ei tahtnud esialgu rahuaegsetest teenetemärkides aga midagi kuulda.

"Äsja olid kaotatud kõik seisuslikud eesõigused, maareformis nähti maarahva võitu sajanditepikkuses võitluses saksakeelse põlisaadliga ning keiserlike teenistustiitlite kaotamises vabanemist Vene ametnike korruptsioonist ja omavolist. Ordenid olid eestlaste silmis kõige rohkem seotud just viimasega: nimelt kaasnes kindla teenistusastmega ühe või teise ordeni mingi järk," piilub Vabadussõja-aegsete riigimeeste hinge ajaloolane Toomas Hiio 2005. aasta veebruari Sirbis ilmunud artiklis "Aumärkidest".

Vabadussõja lahingutes üles näidatud vahvus sundis aga ometi kiiresti mõtlema sangaritele tunnustuse avaldamise üle ja 1919 jaanuaris asus Ajutine Valitsus põhimõttelisele seisukohale: riiklik teenetemärk tuleb ellu kutsuda.

Kuigi Jaan Poska oli mõtteid veeretanud, et vaba Eesti orden võiks kanda nime Kalevipoja Võidumärk, allkirjastab Ajutine Valitsus 16. aprillil seaduse Eesti Vabaduse Risti asutamise asjus.

Diplomaatiat ordeniteta ei aja

1920. aastal vastu võetud Eesti vabariigi põhiseaduse paragrahv 7 ütles: "Eesti Vabariik ei anna autähti ja aumärke oma kodanikkudele, väljaarvatud kaitseväelastele sõja ajal. Samuti ei ole Eesti kodanikkudel õigust vastu võtta võõraste riikide aumärke ja autähti."

Seadusepügal sai küll uhke, aga ometi elukauge, seetõttu eksiti tema vastu viivitamatult, suurtel kiirustel ja hulgakaupa. Sest riigisiseselt vaadates pole ju sõjaväelased kaugeltki ainsad, kelle teened väärivad tunnustust. Teenetemärkide vahetamine on ka riikidevahelise suhtluse lahutamatu osa.

"Teenetemärkide andmine diplomaatidele ja sõbralike riikide juhtidele, ministritele, riigiametnikele ning avaliku elu tegelastele on ühelt poolt vaid tseremoniaalne lugupidamisavaldus, kuid teisalt seob mõjuka võõramaalase ka isiklikult meie riigiga," analüüsib Hiio artiklis "Aumärkidest".

Seetõttu ignoreeriti põhiseaduses kirjutatut algusest peale. Walter kirjutab oma raamatus, et Konstantin Päts võttis I põhiseaduse kehtimise ajal vastu 11 välisriikide ordenit.

Alles 1937. aastal jõustunud III põhiseadus kaotas elukauge riiklike teenetemärkide keelu, kuid juba oktoobris 1936 kehtestati riigivanema dekreediga teenetemärkide seadus, millega asutati Valgetähe teenetemärk ja Riigivapi teenetemärk ning muudeti riigiaurahaks Kaitseliidu Kotkarist ning Eesti Punase Risti Seltsi mälestusmärk.

Teenetemärkide andmine oli presidendi eriõigus, mida Päts ei kõhelnud kasutada: 1937.–1940. aastani tunnustas Päts silmapaistvaid kodanikke 5609 teenetemärgiga. (Võrdluseks: president Meri andis üheksal ametiaastal 2045 ja president Rüütel viiel ametiaastal 2814 teenetemärki.)

"Eesti riiklik teenetemärk oli Eesti riigi auväärne tunnustus. Seda teadsid ka NKVD ja NKGB, kelle kohalike asjameeste üks ülesandeid oli Eesti omariikluse kustutamine inimeste teadvusest," vaatleb Hiio oma artiklis Nõukogude okupatsiooni algust.

"Sõjatribunalide ja erinõupidamiste otsustes on läbiotsimisel leitud või biograafilistest leksikonidest välja loetud ordenid "raskendava asjaoluna" sageli loetletud. Eelkõige muidugi Vabadusrist, kuid ka kõik teised. Mõne teise riigi ordeni kavaler võis arvestada ka spionaažisüüdistusega."

Milleks Merile Maarjamaa Rist?

Taasiseseisvunud Eesti esimene president Lennart Meri mõtles riiklike teenetemärkide ja nende kavaleride peale küll juba oma esimestel tööpäevadel 1992. aastal Soidro järgi "külmas ja kõledas presidendi kantseleis Kadriorus", tegudeni jõudis aga alles mitu aastat hiljem.

1994. aastal vastu võetud teenetemärkide seadus taastas üldjoontes enne Nõukogude okupatsiooni Eestis kehtinud teenetemärkide süsteemi. Loodi ka Maarjamaa Rist.

2012. aastal ilmunud raamatus "Vabariigi presidendi kantselei" meenutab heraldik Priit Herodes, kuidas president Merit häiris mõte, et alles äsja oma maal punastest lippudest ja loosungitest vabanenud, oma pinnalt viimased punatähega sõdurid minema saatnud, oleks pidanud Eesti meie välismaiseid teenekaid sõpru autasustama eeskätt punalindilise, kujunduselt kauni, kuid üpris anonüümse Valgetähe teenetemärgiga.

President soovis uue ordeniga rõhutada Eesti sümboleid, meie ajaloolist kohta Euroopa kultuuriruumis.

Uue aumärgi väljatöötamisega läks kibekiireks Estonia katastroofi tõttu, sest riigil tekkis möödapääsmatu vajadus tunnustada päästeoperatsioonides osalenud Soome ohvitsere.

Maarjamaa Risti kunstilise idee ja kujunduse autor Priit Herodes meenutab raamatus: "Kavandamise ja teostamise võimaluste poolest oleksime suutnud täita ka presidendi soovi anda esimesed Maarjamaa Ristid Estonia ohvrite päästjatele juba 6. detsembril 1994, kuid uue aumärgi asutamisega kaasnevad läbirääkimised ja juriidilised protseduurid võtsid omajagu rohkem aega."

Välismaalaste kõrgeimaks tunnustamiseks mõeldud Maarjamaa Risti seadustas riigikogu 16. mail 1995 ja samal päeval alanud riigivisiidil Soome andis Meri oma Soome kolleegile Martti Ahtisaarile Maarjamaa Risti keti – see oli esimene taasiseseisvunud Eesti riigi nimel antud aumärk.

Meri andis ära enda auraha

Estonia katastroofi järel Soome päästemeeskonna tööd juhtinud kommodoorile Raimo Tiilikainenile ja Estonia hädakutsungi vastu võtnud Soome piirivalve leitnandile Ilkka Kärppälale andis Meri ordeni kümme päeva hiljem – 26. mail 1995 Kadrioru lossis.

Priit Herodes vestab raamatus: "Nende Soome ohvitseride saabumine Eestisse just sellel päeval (seoses ühe päästekonverentsiga) oli meie presidendile ootamatu – autasude üleandmine oli plaanitud märksa hilisemale kuupäevale. Ja ordeneid füüsiliselt veel polnudki! Kuna president Meri mitte mingil juhul ei tahtnud soomlasi tühjalt minema lasta, andis ta kommodoorile I klassi Maarjamaa Risti oma isiklikust ketiklassi komplektist; leitnandi III klassi kaelaristi ühe ööga valmistades tegid märgimeistrid lausa väikese tehnoloogilise imeteo."

Presidendid on iseseisvuspäeva eel andnud välja eri hulga teenetemärke, iseäranis helded on Meri ja Rüütel olnud oma ametiaja viimasel aastal: president Lennart Meri jagas 2001 välja 795 ja Arnold Rüütel 2006 koguni 834 teenetemärki.

Toomas Hendrik Ilves on loonud viimastel aastatel traditsiooni anda iseseisvuspäeva eel teenetemärk 99 inimesele. Tänavused autasustatud saavad oma teenetemärgi kätte täna, 23. veebruaril.

Eestil on kuus riiklikku teenetemärki

Vabadusristi aumärk

on asutatud 1919. aastal Vabadussõja-aegsete teenete tunnustamiseks. Vabadusristi aumärk on sõjaline teenetemärk Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul. Vabadusristi andmine lõpetati 1925. aastal. Vabadusristi võib uuesti anda Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest kuni Vabadusristi andmise lõpetamiseks vastu võetava seaduse jõustumiseni.

Riigivapi teenetemärk

on asutatud 1936. aastal Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päeva, 1918. aasta 24. veebruari mälestamiseks. Riigivapi teenetemärk on kõrgeim aumärk riigile osutatud teenete eest.

Maarjamaa Risti teenetemärk

on asutatud 1995. aastal Eesti riigi iseseisvuse auks. Maarjamaa Risti teenetemärk antakse välismaalastele kõrgeima teenetemärgina Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks.

Valgetähe teenetemärk

on asutatud 1936. aastal Eesti rahva vabadusvõitluse mälestamiseks. Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või omavalitsuses osutatud teenete tunnustamiseks ja välismaalastele Eesti riigile osutatud teenete eest.

Kotkaristi teenetemärgi

on asutanud 1928. aastal Kaitseliit Eesti iseseisvuse 10. aastapäeva puhul. Kotkaristi teenetemärk antakse sõjaliste või riigikaitseliste teenete eest.

Eesti Punase Risti teenetemärgi

on asutanud 1920. aastal Eesti Punase Risti Selts. Eesti Punase Risti teenetemärk antakse Eesti rahva huvides osutatud üldkasulike teenete eest ja elu päästmise eest.

Punase Risti teenetemärk karbis väärikat kandjat ootamas.

Kas orden teenitud või teenerdatud?

Feldmarssal Colmar von der Goltz (1843–916) on lubanud endale väikese kalambuuri, väites, et ordeneid on nelja tüüpi: verdiente, erdiente, erdienerte ja erdinierte.

Eesti keeli võiks see kõlada järgmiselt.

Ärateenitud orden – inimene on teinud kangelasteo ja saanud selle eest auraha.

Väljateenitud orden – saadud pikaajalise teenistuse eest, nii-öelda kell kukub põhimõttel. Näiteks Kreutzwald sai Püha Anna ordeni 3. järgu kauaaegse arstitöö tunnustuseks.

Teenerdatud orden – kõrgemalseisvatele ametnikele ja aukandjatele truualamliku teenimisega silma jäämise eest.

Ja neljas võimalus saada auraha – rohkearvulistel dineedel osalemise eest.

Kuidas president otsustab, kellele auraha anda?

«Ettepaneku teenetemärgi andmiseks saab teha igaüks meist. Seda võimalust kasutavadki üksikisikud, asutused, ministeeriumid, vabakonnaühendused, ajakirjanikud kui ka omavalitsused,» räägib presidendi avalike suhete nõunik Toomas Sildam (pildil).

Toomas Sildam (Tiina Kõrtsini)

"Just tänu neile ettepanekutele ongi teenetemärkide saajate seas palju neid, kes iga päev avalikkuse ees ei seisa, kuid kelle töö või tegevus mõjutab, abistab ja toetab paljusid."

Otsuse teenetemärk anda langetab president, pidades enne aru oma nõunikega. "Neid koosolekuid on keeruline kirjeldada, kuid ei tasu kahelda – need on väga süvitsiminevad ja kohati kirglikud arutelud," tunnistab Sildam, kelle kinnitusel osalesid arupidamisel, mis sõelus mõnesaja kandidaadi seast välja 99 tänavust riikliku teenetemärgi saajat, presidendi kantselei direktor ja kõik presidendi nõunikud.

Koosolekul olid: president Ilves, kantselei direktor Heinsalu, sisenõunik Suvi, avalike suhete nõunik Sildam, julgeolekunõunik Maigre, kultuurinõunik Tootsen.

Vabariigi aastapäeva eel antavate teenetemärkide kõrval annetab president kõrgeid aurahasid ka visiitidel ja omakorda külalisi vastu võttes.

2015. aastal andis president riiklikke autasusid seoses Slovaki vabariigi presidendi riigivisiidiga Eestisse (1 Maarjamaa Risti kett) ja diplomaatide lahkumisega Eestist (6 Maarjamaa Risti I klassi teenetemärki). Seega annetas president 2015. aastal koos iseseisvuspäeva eel antu 99 teenetemärgiga 106 riiklikku teenetemärki.

"Diplomaatilise tava kohaselt nii-öelda vahetavad presidendid riigivisiitide ajal kõige kõrgemaid ordeneid – Eesti annab siis Maarjamaa Risti keti riigipeale," selgitab Sildam.

"Teenetemärkide sellise vastastikku andmise maht ja nende klassid lepitakse enne teise poolega kokku. Samuti on rahvusvaheliselt tavaks, et külla minev riik annab rohkem teenetemärke. Eestile on andnud see võimaluse tunnustada teenetemärkidega ka meie sõpru ja toetajad selles riigis."

President on teenetemärgi tagasi võtnud üheksalt inimeselt

President võib kord antud teenetemärgi ära võtta, kui selle omanik on mõistetud süüdi tahtlikus kuriteos; saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks teenetemärki antud; teenetemärgi kavaleri hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Teenetemärk on ära võetud Sergei Bõstrovilt (Valgetähe V klass), Kalev Kangurilt (Valgetähe IV klass), Ester Tuiksoolt (Valgetähe III klass), Toomas Annuselt (Valgetähe III klass); Jaan Aitajalt (Valgetähe medaliklass); Villu Reiljanilt (Riigivapi IV ja Valgetähe II klass), Aivar Otsaltilt (Kotkaristi IV klass), Risto Teinonenilt (Maarjamaa Risti V klass) ja Herman Simmilt (Valgetähe IV klass).

Ehkki isik, kellelt president on teenetemärgi ära võtnud, peab teenetemärgi tagastama

presidendi kantseleile, on auraha nagu kord ja kohus tagasi toonud vaid Tuiksoo, Otsalt ja Bõstrov.

---

Vastukaja

Rüütel andis Jaaksonile tunnustusmedali

Artiklit lugedes meenub, et EV Ülemnõukogu esimeha Arnold Rüütli soovil valmistati 20 Eesti Vabariigi tunnustusmedalit - esimene (nr 1) anti 20. veebruaril 1992 suursaadik Ernst Jaaksonile.

Daniel Märtmaa, EV ÜN esimehe tolleaegne sekretariaadi juhataja

Rüütel ei ole pälvinud riiklikku tunnustust Eesti Vabariig taastamisel tehtu eest

Lennart Meri võis midagi niisugust tõepoolest öelda, nagu on väitnud Mart Soidro ("Esimene aumärk tuleb anda Ernst Jaaksonile ja teine… Arnold Rüütlile.“), kuid ta pole oma suuremeelset mõtet mitte kunagi teoks teinud. Vähemalt mitte Arnold Rüütli osas.

President Arnold Rüütel sai 2001. aastal ametisse astudes oma eelkäijalt n-ö ametiketi aseainena kaela Maarjamaa Risti keti. Sõjaeelset presidendi ametiraha pole teatavasti siiani Moskvast tagasi antud. Samasugune ametitunnus oli president Meril aastast 1995, mil üldse esimesed teenetemärgid Eesti iseseisvuse taastamise järel annetati.

Küll andis president Meri rahvusvaheliselt tunnustatud folkloristile Ingrid Rüütlile 1997. aastal Punase Risti III klassi teenetemärgi. See oli ka kogu tunnustus, mida Rüütlite perekond pälvis Eesti Vabariigile osutatud teenete ees

Alles 2007, rohkem kui aasta pärast presidendiametist lahkumist, omistas Toomas Hendrik Ilves oma eelkäijale Arnold Rüütlile Riigivapi ketiklassi teenetemärgi. Samasuguse au osaliseks sai postuumselt ka Lennart Meri. Küll omistas president Rüütel aastal 2006 ekspresident Merile Riigivapi I klassi teenetemärgi.

Tõsiasi on see, et teenekas poliitik Arnold Rüütel ei ole pälvinud riiklikku tunnustust Eesti Vabariigi taastamisel tehtu eest. Teadmata on aga, kas ta jäänuks üldse teenetemärgita, kui teda poleks aastal 2001 valitud Vabariigi Presidendiks.