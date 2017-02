Jäär Päev on igati soodne nii seltskondlikele kui ka romantilistele suhetele, sest Kuu teeb trigooni Jääras olevale Veenusele. Peaksid siiski jälgima, et sa ei muutuks partnerite suhtes liiga pealetükkivaks.

Vähk Kuu on veel kuni kella 11.41 Vähis. Võimalik, et sul tekib täna soov osta endale midagi ilusat ja kallist. Sel juhul ära tee seda üksinda, vaid võta sõber kaasa. Sa vajad nimelt rahadega ümberkäimisel nõuandjat.

Lõvi Kell 11.41 siseneb lähenev täiskuu Lõvisse. See muudab sind ülitundlikuks nii heas kui ka halvas mõttes. Seega võid olla nii mõneski olukorras liiga dramaatiline ja kergesti üle reageerida.

Kaalud Kipud looma kunstlikke mõttekonstruktsioone, mis on nii keerulised, et matavad su loovuse ja spontaansuse selle alla. Samuti võid nüüd kergesti jääda kinni mõnda kinnisideesse.

Skorpion Paljud protsessid võivad nõuda sinult mingit otsust või seisukohavõttu. Ka sinu positsioon ja roll ühiskonnas on rohkem fookuses – seda aga heas tähenduses, sest mõjud usaldusväärselt.