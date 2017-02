Eile toimus Tapa kaitseväelinnaku ehitusobjektil tööõnnetus, kus kahveltõstukilt maha kukkunud suuremõõtmeline metalldetail tabas töötajat, kes sai raskeid kehavigastusi. Kannatanu toimetati haiglasse.

Viru Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova ütles Õhtulehele, et täna, 9. veebruaril alustas politsei juhtunu uurimiseks kriminaalmenetluse töötervishoiu- või tööohutusnõuete eiramise alusel, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud raske tervisekahjustus.

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel kinnitas, et neile on vastava sisuline teade laekunud. "Inimene sai viga töös upitajaga. Muid asjaolusid uurime," ütles Abel ja viitas, et selleks on neil aega 30 tööpäeva, kuid kui juhtum osutub keerukaks, võib see aeg ka pikeneda.

Kaitseväe pressijaoskonna ülem kapten Arvo Jõesalu ütles, et ehitaja töötas Tapa linnakus tehnikahalli ehitamisel, kuid kuidas õnnetus aset leidis, ei kommenteeri. "Kaitsevägi loodab ehitaja kiirpressinõunikele paranemisele," ütles vaid Jõesalu.

Estomet OÜ juhiabi-raamatupidaja Merli Maiste kinnitas Õhtulehele, et ettevõte on alustanud juhtunu osas tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste uurimist. "Kinnitame täielikku koostööd Tööinspektsiooniga ja juurdlust on juba alustatud. Hetkel kogutakse inimestelt seletusi," rääkis Maiste ja lisas, et kannatada saanud inimene ei soovi juhtunu osas kommentaare jagada, kui ka kannatanu ei soovi seda teemat täpsemalt avalikkuses käsitletakse.



Õhtulehele teadaolevalt on tegemist 35-aastase meesterahvaga.