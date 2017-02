Steni muinasjutuvõistlust korraldavad Ann ja Ants Roos on rõõmsad, et president neid Valgetähe V klassi teenetemärgiga tunnustab.

“Mul oli vaja [kirjastaja] Toomas Väljatagaga rääkida-asju ajada. Helistasin hommikul – tema rõõmsa häälega õnnitleb. Ma küsisin, et mis puhul?” räägib Ants ja lisab, et nüüd tuleb pintsaku revääri auk teha. “Siuke värk!”

Ann ja Ants Roos on ka varem aumärke saanud. Neile mõlemale on antud Haapsalu linna vapimärk. Lisaks andis UNICEF Ants Roosile Sinilinnu preemia.

“Sellega on selline asi, et see antakse kas ühele isikule või kollektiivile: me ei ole ei see ega teine ja anti ainult mulle,” ütleb Ants Roos, et tahtis sellest keelduda, sest tema ja abikaasa näevad muinasjutuvõistluse korraldamisega võrdselt vaeva. “Aga maavanem rääkis mulle augu pähe: ütles naljaga pooleks, et saad vähemalt ilusa pildiraami. Võtsin [auhinna] vastu ja lasin abikaasa nime ka juurde trükkida. Nüüd on nii: Ann ja Ants Roosile.” Niiviisi on õiglus majas.

Steni muinasjutuvõistlus, mille korraldamise eest Ann ja Ants Roos presidendi tähelepanu pälvinud, toimub tänavu 25. korda. See on laste omaloomingukonkurss ning Ants Roos selgitab, et kuigi võistlus sai alguse nende varalahkunud poja huvist kirjutada muinasjutte, on nad seda jätkanud eelkõige sellepärast, et ka lastel oleks oma kirjandusvõistlus.

“Neid keeleüritusi ei ole palju ja lastele ei ole üldse!” väidab Ants Roos ja lisab, et seepärast on otsustatud seda korraldada võimalikult pidulikult. “Tänu Tallinna linnale oleme saanud korraldada Raekojas üle 20 aasta auhinnatseremooniaid, muusikalise programmi on teinud Tallinna muusikakool, oleme tellinud medaleid. Iga kord on muinasjututeemaline tort,” kirjeldab ta.

Aastate jooksul on võistlusele laekunud üle kuue ja poole tuhande töö. “Autasustatud on ligi 500 last. Möödunud aasta oli kõige viljakam aasta – tuli 451 tööd. See murdis meid ikka täiesti jalust!” ütleb mees.

Ants Roos tunnistab, et nad on mitu korda üritanud võistluse korraldamist lõpetada, sest see nõuab liialt suurt pingutust. “Organiseeri, kirjuta projekte – iga sendi eest peab aru andma, inimesi kaasa kutsuma, trükkima, lugema, toimetama, sinna-tänna…” ohkab ta.