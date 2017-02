Drake on kuulutatud 2016. aasta edukaimaks muusikuks.

Kanada räppari ja laulja neljas album “Views” troonis üle maailma edetabelite tipus, seda müüdi miljoneid eksemplare ja striimiti üle miljardi korra. Suurbritannias oleks tema singel “One Dance”, mis püsis 15 nädalat edetabeli tipus, äärepealt purustanud Bryan Adamsi kõigi aegade rekordi palaga “(Everything I Do) I Do It For You”.

Drake’ile aasta ülemaailmse artisti tiitli andnud organisatsiooni IFPI andmeil järgnesid talle edetabelis David Bowie, Coldplay, Adele ja Justin Bieber.