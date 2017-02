Mees tellib baaris juua: "Palun mulle 12 aastat vana šoti viski! Ja palun ärge püüdke mind lolliks teha, ma saan vahest kohe aru."

Baarimees on skeptiline ja sokutab kundele viie aasta vanuse viski. Mees taipab kohe, et teda tüssatakse ja palub 12aastast märjukest. Baarmen ei jäta kiusu ja pakub viskit, mil vanust kaheksa aastat. Ka nüüd saab mees vahest aru ja käsib anda õiget kraami. Baarimehel ei jää midagi muud üle ning ta ulatab kundele 12aastase viski. Kuid temas tärkab uudishimu. Ta paneb ette, et toob mehele ühe dringi ja püüdku too ära arvata, kui vana see jook on. Mees on nõus, baarmen läheb tagaruumi ja tuleb varsti tagasi, klaas käes. Kunde maitseb seda ja sülitab siis välja:

"Pagan, see maitseb nagu kusi!"

"Ja kui vana ma olen?" küsib baarmen.