“Top Geari” saatejuhina tuntud James May peab maha müüma oma kalli vintage-auto, sest ta on nahkistmete suhtes allergiline.

The Telegraphi teatel otsib briti teletäht 1972. aasta Rolls-Royce Corniche’ile uut omanikku, kuna avastas, et selle istmed on teda juba aastaid sügelema ajanud.

Koos "Top Geari" kolleegidega uut saadet "The Grand Tour" juhtiv May teatas oma Drive Tribe'i veebiküljel, et paneb Corniche’i märtsis oksjonile, ehkki ta süda tilgub verd, sest see mudel on tema ammune armastus.