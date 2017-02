Kuigi aktis osalenud näitsiku karvane mantel varjas kõige kelmikamad ja paljastavamad hetked, siis võisid kaasreisijad paari käitumisest järeldada, et mis toimus.

Ülerahvastatud rongis kõigi pilkude all seksimine ei mõju enamustele inimestele kutsuvalt, kuid vähemasti üks Inglismaa paarike ei lasknud end teistest segada.

Gillinghamist pärit Lee juhtus kogu aktsiooni tunnistama ja selgitab, et mõistab inimeste soovi kallimaga kirge jagada, aga kas seda peab tõesti tegema 8.45 liikuvas rongis.

Selge on see, et taoline postitus levis Facebookis nagu kulutuli.