Mullu aprillis abikaasa matnud Tom Jonesi silm särab taas.

Väidetavalt on 78aastasele lauljale elurõõmu tagasi toonud Elvis Presley eksnaisena tuntud Priscilla Presley (71). Sir Tom oli rokikuninga lähedane sõber ning käis Elvise ja Priscillaga 1960. aastate lõpus ja 1970. algul tihedalt läbi.

Kuigi Elvis ja Priscilla läksid 1972. aastal lahku, jäid nad kuni Presley surmani lähedaseks.

“Tomil on olnud Linda surma järel ränk aasta, aga ta on Priscilla seltsist rõõmu tundnud. Neid on Hollywoodis koos nähtud,” räägib ajalehe Mirror allikas, kelle väitel on suhe alles algusjärgus ning kummalgi osapoolel pole kiiret.

Sir Tom kinnitas ajakirjanike uudishimutsemise peale, et on Priscillaga vanad sõbrad. “Ta on imetore daam. Meil tõesti on ühistel õhtutel lõbus olla.”