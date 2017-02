Neljapäeval nihkub küll Läänemere kohale väheaktiivne madalrõhulohk, kuid selle tihedad lumepilved Eestini ei jõua – taevas on valdavalt selge, vaid ööks võib Eesti põhjaosa pilvedega kattuda, kirjutab Riigi Ilmateenistus oma kodulehel.

Ööl vastu neljapäeva on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga idakaare tuul 1-6, läänerannikul 5-11 meetrit sekundis. Külma on 10-17, Ida-Eestis kohati -19, saarte rannikul paiguti -7 kraadi.

Neljapäeva päeval on jätkuvalt vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Valdavalt idakaarest puhuva tuule kiirus on 2-8 meetrit sekundis. Külma on 4-10, saartel kohati kaks kraadi.

Reedel jääb külm ja vaikse tuulega ilm püsima ning jätkub ka päikest.

Pehmemaks läheb tali esmapäeval.