"Ma arvan, et me paneme varsti siit minema," lubab 23 aastat tänaval elanud Joel. Möödunud aastal elas ta Saksamaal, nüüd unistab ta päikselisest Kreekast: "Siinne külm on kõige raskem asi," ütleb ta, miks ta pikka reisi plaanib.

Kodutud kümnekraadise külmaga oma jalga naljalt tänavale ei tõsta. Linnahalli taga, kus suvel elati värvikat telklaelu, lõikab nüüd vastu vaid külm meretuul.

Ent praegugi võib ühest Tallinna kesklinna hoovist leida garaažirea, milles ühe keskel on pilkasesse pimedusse viiv kole auk. "Rotiurg," ütlevad selle kohta Joel ja Marko, kes on garaažiboksis elanud seitse kuud.

Pimedast august hüppab välja pruuni nahkjopet kandev 47aastane Marko ja vestab viivugi venitamata oma loo: "Elasin Ukrainas, töötasin ehitusel, võtsin Kiievist naise, aga kuna seal on kolme kuu viisarežiim, siis hakkasin tagasi tulema. Varssavis siputati mulle õlleklaasi GHBd.