Tartu linnapea pöördus majandusministri poole, et saada riigilt teehoolduseks lisaraha, millest ei ütleks ära ka Võru ja Tallinn.

"Teen ettepaneku ühiselt panustada selliste transiitliikluse objektide rekonstrueerimisse nagu Sõpruse sild, Puiestee ja Jaama tänav," sõnab Tartu linnapea Klaas ja lisab, et vajalik on Riia ringtee läbilaskevõime suurendamine ehk ehitada tänastele ja homsetele vajadustele vastav liiklussõlm, planeerida ja alustada Põhja ringtee ehitamist, et viia kokku Tallinna ja Jõgeva-Narva suund.

Võrukad leiavad, et ka neile kuluks lisatoetus ära. "Võru linn on korduvalt Kagu-Eestist pärit riigikogu liikmete tähelepanu juhtinud maakonnakeskuste alarahastamise osas, seda võrreldes väiksemate kohalike omavalitsustega, sealhulgas ka teede alarahastamise kohta," ütleb Võru linnapea Anti Allas ja selgitab, et maakonna keskuste teid kasutavad kogu piirkonna elanikud.

Ta tahab lähiajal kohtuda majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni ja riigihaldusministri Mihhail Korbiga, kõne alla tuleks teede lisarahastus või siis linna transiitteede üleandmine riigile, seda nii hilisema ehituse kui ka hoolduse mõttes. Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni sõnul on ka pealinn korduvalt soovinud riigilt lisarahastust teedevõrgu jaoks.