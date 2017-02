"Loomulikult on kahetsusväärne, et koduteel vähendasin Põltsamaa ristis kiirust ebapiisavalt," ütleb politseilt Tallinna–Tartu maanteel kiiruseületamise eest 42eurose trahvi saanud riigikogulane Ivari Padar.

"Edaspidi olen sellistes kohtades sõidukiiruse valikul kindlasti tähelepanelikum."

Politsei-ja piirivalveamet on tuvastanud, et Ivari Padari juhitud Subaru sõitis 28. detsembril Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee 127. kilomeetril, kus lubatud suurim sõidukiirus on 50 km/h, 68 km/h +/– 4 km/h, millega ületas lubatud sõidukiirust vähemalt 14 km/h.