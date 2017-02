"Kui mult praegu muusika ära võtta, siis ma tõesti ei teaks, kuhu oma energia suunata!" tunnistab sarjast "Viimane võmm" tuntud näitleja Sandra Ashilevi (29), et muusika on ainus, mis teda praegu sütitab. Ent ta on kätt proovinud ta ka mitmel muul alal.

Kui Sandra lõpetas aastaid tagasi Mustamäe 32. keskkooli teatriklassi, polnud tal aimugi, mis elust edasi saab. Loomuliku sammuna tundus minna koos teiste klassikaaslastega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli proovima.

"Lavaka katsetel kukkusin teises voorus välja. Aga see polnud mulle mingi tohutu tragöödia. Ma pole otseselt kunagi mõelnud, et tahaksin näitlejaks saada."

Sandra suundus hoopis Tallinna tööstushariduskeskusesse juuksuriks õppima. "Mulle on lapsest saati meeldinud juustega mässata. See on äge amet, mis mind praegugi teenib," ütleb ta. Sandral on peale juuksuritunnistuse ka reklaami ja imagoloogia eriala magistrikraad.