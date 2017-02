Kui palju aega kulutad tööpäevas pseudotegevusele: kolad sotsiaalmeedias ja uudiseportaalides, näpid nutitelefoni või jutustad kohvinurgas? Meeskondade ja juhtide koolitaja Kaido Pajumaa hinnangul võib lõviosa väärtuslikust ajast kuludagi tulutult sahmides.

"Kui tahad oma tööpäeva tõhusamaks muuta, peaksid endalt küsima – mis on sinu kontrolli all? Need on kolm tegurit: see, mida mõtled; mida välja ütled ja mida teed," selgitab mullu Äripäeva aasta koolitajaks valitud Pajumaa. Kui seda endale teadvustad, saad hakkama ka enesejuhtimisega ning oskad tööpäeva tõhusaks muuta.

Oletame, et tulid tööle hea tujuga, aga ülemuse märkus või kolleegi kommentaar teeb meele mõruks. Enesejuhtimine tähendab ka seda, et sa ei lähe selle negatiivse tundega kaasa ega lase tööpäeval lörri minna.

Püüa ennast kõrvalt vaadata