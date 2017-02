Buduaari turundusjuht Marget Haug kinnitas, et mehi oksjoni jaoks pole raske värvata, sest nõustutakse, kui teatakse, et see on heategevus. Sel korral pakub väärt mees ka oma teenust. Näiteks saab eratunni tennises Kaja Kanepi treeneri Silver Karjuse käe all. Argo Ader pakub trenni, mille hind on tegelikult päris krõbe. Fotograaf Martin Dremljuga jäädvustab kliendi oma fotodele. Roman Zadoroznjuk teeb kliendile aga personaalse püstolikoolituse.