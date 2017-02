Eestis teenitud kasumi laenudega riigist välja viimine on pakkunud pikalt kõneainet. Nüüd soovib riik hakata panditulumaksu abil sellist võimalust piirama. Creditinfo tegi väikese uuringu, et vaadata, millised ettevõtted on kontsernisiseste laenude edetabeli tipus ja leidsime, et esikümnes on vaid üks pank.

Suurimate kontsernisiseste Eestist välja laenajate esikolmikus on Henkel Balti Operations OÜ rohkem kui 88 miljoni euroga, PKC Eesti AS 70 miljoni euroga ning Leibur AS rohkem kui 53 miljoni euroga. Järgnevad A. Le Coq AS, Swedbank AS, Vichiunai Nordic AS, Stora Enso Eesti AS, Stockmann AS, UPM-Kymmene Otepää AS ja YIT Ehitus AS.

Aastate jooksul on kogunenud välja laenatud summaks ligi 700 miljonit eurot, mis moodustab 20 protsenti uuritud valimi jaotamata kasumist.