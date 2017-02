Saksamaal Paderbornis on neljandat kuud kohtu all lahutatud abielupaar , kes meelitas tutvumiskuulutuste abil oma üürimajja vähemalt kaheksa naist. Neist kaks piinati surnuks. Kohtus tuleb avalikuks üha uusi üksikasju, kuidas süüalused oma ohvreid piinasid ja alandasid, vahendab Bild Online.

Angelika süüdistab Wilfriedi

Angelika on pärast vahistamist ohvriteks valitud naiste piinamistest detailselt rääkinud. Tema tunnistas ka üles, et 2014. aastal tapsid nad 33aastase Annika. Naise eluküünal kustus 3. augustil.

Surnukeha hoiti algul sügavkülmikus, seejärel see tükeldati ja põletati kaminas. Olgu lisatud, et pärast Annika surma saatis Angelika pidevalt tapetu mobiiltelefonilt sõnumeid tema emale. Seetõttu arvas Annika ema kuni paari vahistamiseni, et tütar on elus.

Angelika süüdistab kõiges kurjas Wilfriedi, kes olevat olnud ka tema vastu erakordselt vägivaldne. Nad tutvusid ja abiellusid 1999. aastal. 2013. aastal abielu lahutati, kuid paar jäi endiselt koos elama.

Angelika kirjeldas teisipäeval kohtus, kuidas ohvreid alandati. Kokku käis nende juurest läbi kaheksa naist, kellest kaks surid. Üks neist, Annika, pidi näiteks käima koos Wilfriediga tualettruumis ja seal mehe uriini jooma.

Tavaline oli ka hambaharjaga WC-poti puhastamine, pärast mida pidi alandatav sama hambaharjaga oma hambaid puhastama. Veelgi äärmuslikumad olid aga juhud, kui piinatav pidi endale WC-harja tagumikku toppima.

Angelika rääkis teisipäeval samuti, et Wilfried ründas ka loomi. "Kui Wilfriedil oli paha tuju, siis läks ta lauta ja maadles seal oinaga, kuni viimane kurnatult kokku kukkus," väitis naine. Ta lisas, et kannatama pidid ka kanad, keda mees aeg-ajalt sigade ette loopis.

ÕUDUSTE MAJA: Selles majas Höxteris Bosseborni linnaosas piinasid kohtualused Angelika Wagener ja Wilfried Wagener surnuks kaks naist. Vähemalt kuuel eluga pääsenud naisel tuli taluda piinamist ja alandamist. (Reuters / Scanpix)

Wilfried: Angelika valetab

Wilfried, kes seni on kohtus peamiselt vaikinud, ütles teisipäeval, et Angelika jutud ohvrite alandamisest on kõige ehtsam vale. Wilfriedi advokaat on varem kinnitanud, et Angelika juttu ei tasu puhta kullana võtta ja just naine oli ohvrite piinamistel juhtiv ja suunav jõud.

Kohtunikulaual olid teisipäeval ka kümned fotod, mis leiti paari arvutist ja mobiiltelefonidest. Fotodel on jäädvustatud ohvrite väärkohtlemine. Piinatavad naised lamavad kiilaks aetud peaga alasti ja kinniseotult jõuetuna põrandal.

Mitmel fotol hammustab Angelika ohvrite rindu. Seetõttu ei saa välistada, et Wilfriedi advokaadi jutt Angelika juhtivast rollist vastabki tõele.

Igatahes suutsid Angelika ja Wilfried üürimajja pettusega meelitatud naised sedavõrd ära hirmutada, et sealt eluga pääsenud hoidsid keele hammaste taga ja politseile avaldust ei teinud.

Nad avasid suu alles pärast paari vahistamist. Siis selgus ka, et nad olid enne vabaks laskmist andnud allkirja selgitusele, mille järgi viibisid nad Höxteris vabatahtlikult ning neid ei olnud seal kunagi väärkoheldud.

Uurijad leidsid majast ka hulgaliselt sedeleid, millel ohvrid olid näiteks oma allkirjaga kinnitanud, et Wilfried tohib neid lüüa, kui nad on vigu teinud. Üks ohver oli sedelile kirjutanud, et Wilfried ei ole teda kunagi vägistanud.

Uurijate kinnitusel pidid ohvrid oma piinajatele "vabatahtlikult" ka raha maksma. Jutt on kokku vähemalt 100 000 eurost.

Kohtus on käinud tunnistusi andmas ka naabrid. Mõnede sõnul ütles nende sisetunne, et midagi on selles majas korrast ära. Paraku nad oma kahtlust kellegagi ei jaganud. Samuti ei käinud nad kordagi Angelikal ja Wilfriedil külas, sest pidasid neid ebameeldivateks inimesteks.

Saksa ajakirjandus ristis Angelika ja Wilfriedi üürimaja Höxteris Bosseborni linnaosas õuduste majaks. Senised majaomanikud pidasid pärast üüriliste vahistamist algselt plaani maja maha lõhkuda ja sinna ohvrite mälestuseks rist püstitada.

ÕUDUSTE MAJA: Selles majas Höxteris Bosseborni linnaosas piinasid kohtualused Angelika Wagener ja Wilfried Wagener surnuks kaks naist. Vähemalt kuuel eluga pääsenud naisel tuli taluda piinamist ja alandamist. (Reuters / Scanpix)

Eile tuli aga teade, et õuduste maja jääb siiski püsti. Nimelt ostis selle ära kohalik katusemeister, kes lubas maja saneerida ja seejärel taas üürile anda. Välistatud ei ole ka, et uus omanik kolib ise sinna elama. Angelika ja Wilfried elasid majas alates 2010. aastast ja maksid kuus 500 eurot üüri. Lisaks tuli neil kanda kõik kommunaalkulud.