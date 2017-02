Majavaremes õhkus rämpsu- ja põlenud puidukuhja all tossu ka pärast seda. Trööstitusse vaatepilti lisavad veidi heledamat tooni maja kõrval seisvad riidehunnikud – pererahvas halli ei kanna, pigem ikka punast ja sinist. Eemal on üks kapist välja tõmmatud sahtel, kust paistavad postkaardid, kõige pealmisel on kujutatud märtsikellukesi.

Kõik sai alguse lehmast

Silma järgi pool kilomeetrit eemal trehvame vanema mehega, kel paks vammus üll ning istumise all lillakas jalgratas. "Mina see va peremees olingi," poetab Ruudi meile. Põlengudraamast asnnavad muidugi aimu ka ta nägu katvad üksikud mustad tahmalaigud.

Mehe sõnul on põlengu põhjus nukker. Küüni koguti talveks heina lehma tarbeks, paraku suri too mõni aeg tagasi. Küll aga jäi küüni elama kaheksa kana. Et neil külm poleks, köetigi ahju. "Pisike ahi, aga eks väike säde lendas laka peale ja siis läks juba kõik nii kiiresti," otsib Ruudi sõnu. Ta ütleb, et jumal tänatud, et nad selleks ajaks juba magama polnud läinud. Kell polnud veel 17gi, aga talvisel pimedal ajal lähevadki nad varakult põõnama. "Hambad olin juba ära võtnud, need jäidki tulle," kurdab vanahärra. Leekidesse jäi ka tema rahakott, kus muu hulgas ka ID-kaart. Küll aga kiidab Ruudi, et päästjatel õnnestus tuua välja kaks kappi. "Peangi mõtlema, kuidas saaks riided sealt ära tuua."

Kus siis praegu elate? Ruudi osutab eemale, vast kilomeetri kaugusel paistva maja poole. Seal elavat üksik pensionär, kes annab neile ulualust nii kaua kui vaja. "Ta rõõmuski, et nüüd on seltsi," ütleb Ruudi.

Vallalt korterit ei taheta

Vahepeal peatub teeservas auto, kust astub välja kohalik mees ja pärib: "Kõik ikka hästi? Saab kuidagi aidata? Vald äkki saab mingi korteri pakkuda?"

Ruudi ütleb, et siis peaks neid vägisi viima. Ta seletab, et nad ei taha, et närvid veel rohkem krussi läheks – naisel oli paari aasta eest tervisega tõsist muret ja kodu lõplik mahajätmine vaid võimendaks seda. Ruudi räägib, et ait ja saun on püsti, samuti pisike suvemaja, kus sohva, laud ja külmkapp. Küll kuidagi saab.

Võiks ju küsida, mis neid seal nii väga kinni hoiab, ent vastuse annab Ruudi ise. Nad elavad seal juba 1961. aastast ning kodu on kodu.

Ta istub taas ratta selga.

Lähete kodu vaatama? Ruudi raputab pead ja ütleb, et vajab selleks pisut aega, ent tegevuses tahaks end ikka hoida. Ta sõidab kohalikku poodi, et endale, kaasale ja majutajale midagi head-paremat osta.