Šokeeritud ema Bridgwateris on hädas ja ahastuses, sest avastas, et võõrad käivad põhimõtteliselt tema elutoa akna all seksimas. Nii on juhtunud juba kolm korda.

"Nad seksisid umbes 10 minutit. See on juba kolmas kord, kui see kõik juhtub. Mul on kodus kaks väikest last ja ma ei taha, et nemad seda näeksid," kurdab pereema, et on pidanud juba kolme paari ühtele tunnistajaks olema.

"Kõik ütlevad, et ma oleks pidanud karjuma nende peale, aga mu lapsed magasid samal ajal," selgitab naine, et ei kutsunud ka politseid.

Asi läks ringlema sellest, et abi otsis šokeeritud naine hoopis Facebookist, kuhu postitas oma ebameeldiva kogemuse tema kodu ette seksima ronivatest paarikestest.