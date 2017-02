Onutütar meenutab filmidiiva Ada Lundverit, kes saanuks täna 75aastaseks.

«Käin Ada haual igal jumala nädalalõpul, kas siis laupäeval või pühapäeval,» ütleb Ada Lundveri onutütar Kulla Määtänen. Täna teeb ta erandi, sest Ada Lundver – Eesti vist ainuke tõeline filmitäht, kes kunagi on kogenud sedavõrd suurt armastust, lugupidamist, tähelepanu ja austust nii Eestis kui ka kogu Nõukogude Liidus – saanuks just täna, 9. veebruaril 75aastaseks.

Filminäitleja. Suvi 1968 (Heino Vilms)





Kullal on Metsakalmistul kujunenud välja oma kindel kombestik. «Üks, kellele ma küünla panen, on Orumets, sest ta oli mulle kohutavalt suur sõber. Võib-olla isegi rohkem kui mu oma sugulane Ada. Hüüan tänini Orumetsa Musuks – tema haual ma käin esmalt ja siis lähen ringiga Ada juurde. Iga kord, kui ma ta hauale jõuan, ütlen talle, et tegelikult armastan ma sind nii väga ja tunnen sinust kohtavalt puudust,» ütleb Kulla, kes oli Adaga koos lapsest saadik.



«Meil oli mõnikord Adaga lahkhelisid, aga need johtusid pigem tema seisukorrast. Ta ei olnud paha, üldse mitte! Mina olin palju pahem. Ta oli mulle kui õde – täielik õde, õudselt hea inimene. Aga ikka ja jälle küsin ma enda käest, miks ta kuramus nõnda tegi, ta ju tappis iseennast. Tegelikult tappis,» valguvad Kulla silmad vett täis ja tal on korraga raske rääkida. «Mul pole nüüd ju kellegagi kõnelda.»