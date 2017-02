Juhtkiri | Piinlik tõmblemine presidendi residentsi ümber ()

Presidendi kantselei värske otsuse suhtes loobuda Rocca al Mares Liberty mõisa renoveerimisest presidendi residentsist on esimese hooga isegi keeruline seisukohta võtta. Võiks ju rõõmustada, et selleks kavandatud 4,4 miljonit eurot maksumaksja raha jääb kulutamata. Ning kuigi presidendile sobiliku residentsi otsimise habemega saaga järjekordne peatükk on seks korraks suletud, pole kogu teema ometigi päevakorrast siiski maas, sest presidendil ju residentsi endiselt pole – Kadriorus asub vaid ametikorter, mida praegune riigipea küll ei kasuta.

Eesti riigil siiski oli varem Lennart Meri ajal üles kõpitsetud suveresidents Paslepas. Too müüdi aga Ilvese ametisseastumise algul maha kui ülalpidamiseks liiga kulukas maha. Ja kuigi algul väideti, et Ärmast ei saa uut suveresidentsi, näitas elu midagi muud ning Ärma ülalpidamine osutus maksumaksjale lõpuks Paslepast veelgi kallimaks.

Samuti ei sobinud Ilvese Kadriorule presidendi residentsiks mitmeid ettekäändeid tuues ennistamist oodanud Keila-Joa loss ega Eesti Pangale kuulunud heas korras Maardu mõis. Ja kui Ilvese maitsele sobis lõpuks Liberty mõis, siis pärast riigipeade vahetust ei sobi see praegusele Kadriorule enam mitte.