Seitsmekorruselisest majast välja karata püüdnud naist hoitakse kinni juustest, et päästa tema elu, vahendab Mirror.

Videol on näha, kuidas Hiinas julge abikaasa päästab enesetappu sooritada üritanud abikaasat. Naine jääb rippuma nii, et mees hoiab teda vaid juustest kinni.

Ametivõimud jõudsid kohale just hetkel, mil 30ndates naine hakkas abikaasa haardest välja libisema.

Pealtnägijad kinnitavad, et olid kuulnud, kuidas rippuv naine oli mehele karjunud, et too ta lahti laseks.