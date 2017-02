“Olin 12, kui see kõik algas,” rääkis nüüdseks 30aastane keskmine õde Poppy ajakirjale Porter. “Selles vanuses on ema väga vaja – sul algavad päevad, sa tahad teada, mis värk selle seksiga on.”

“Ma ei tea, mida ma ilma nendeta teeksin, see oleks kohutav,” on Cara õdede olemasolu üle piiritult tänulik.

Õeste ema, seltskonnadaam Pandora Delevingne (57) ei varja, et rikkus oma heroiinilembusega tütarde elu. Mullu avaldas ta oma mälestused pealkirjaga “Shadows On My Wall”. Endine Selfridgesi kaubamaja personaal-shopper Pandora tunnistab, et võitleb endiselt depressiooniga ning tahtis alles 2015. aastal endalt elu võtta.

Caragi kannatas teismeeas masenduse, ärevuse ja enesepõlguse all. “Tunded olid nii valusad, et virutasin peaga vastu puud, et teadvust kaotada.” Ta on veendunud, et päris emalt sõltlasegeenid. “Minu puhul väljendub see töösõltuvuses.”