Rootslased katsetasid, millised on mõjud, kui töötada 8 tunni asemel päevas vaid 6. Palgas muudatusi ei tehtud. Nüüd hakkab viimaks selguma, kuidas lühendatud tööpäevad pikemas perspektiivis mõjuda võiksid.

BBC vahendab 26aastase vanadekodus töötava medõe Emilie Telanderi kogemust. Emilie oli üks neist 70 väljavalitust, kel õnnestus 23 kuu jooksul teha harjumuspärasest vähem töötunde.

Naise sõnul kadus ta näolt naeratus, kui tuli 8tunnise tööpäeva juurde naasta. "Tunnen, et olen rohkem väsinud kui olin varem," rääkis Emilie. Tema sõnul on tal nüüd vähem aega, et teha koduseid töid ning tegelda 4aastase tütrega.

"Katseajal oli kogu meeskonnal rohkem energiat. Võis näha, et kõik olid õnnelikud."

Raport 6tunnise tööpäeva mõjude kohta peaks ilmuma tuleval kuul.