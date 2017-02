Täna väljus Tallinnast Eesti mereväe toetuslaev Wambola, et Prantsusmaa vetes liituda NATO miinitõrjegrupiga. Tähelepanuväärne on see, et Wambolast saab kogu eskaadri lipulaev.

"Wambola ülesanded NATO miinitõrjegrupis on staabi- ehk lipulaevana toimimine. Me toetame üksuse juhtstaapi, mida hetkel juhib Eesti mereväeohvitser," ütles laeva komandör vanemleitnant Ermo Jeedas ja lisas: "Ootused miinitõrjegrupiga liitumiseks on kõrged. Loodan, et oleme kõigiks katsumusteks valmis ning tuleme juulikuus veel kogenumana tagasi."