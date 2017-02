Selgunud on uued televõistluse "Britain's Next Top Model" konkurendid - ning ühel neil oli isevärki minevik.

16. märtsil startiva hooaja trump on transsooline iluduskuninganna. 22aastane Talulah-Eve Brown tituleerib end tutvustuses mesimagusaks bitch'iks. Baaris töötava ja blogimisega lisa teeniva kaunitariga ei maksa nalja teha: tal on karates must vöö.

