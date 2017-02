Surnud mesilaste parv on populaarses supluskohas liivale uhutud ja keegi ei tea selle täpset põhjust.

Rannasõbrad, kes teisipäeval Florida Naplesi linna randa peesitama suundusid, leidsid eest õõvastava vaatepildi. Lained kandsid liivale tuhandeid surnud või suremas mesilasi.

Keegi pole kindel, kuidas see juhtus, et õnnetud putukad kaldale uhuti, kuid üks asjatundja ütles NBC uudistele, et selline nähtus on äärmiselt ebatavaline. Põhjuseks võib olla mõni lähedalasuv farm, kus kasutatakse suurtes kogustes putukamürki, mis sundis mesilased vette pakku põgenema. Teise põhjusena tõi ekspert välja võimaluse, et parv lihtsalt väsis pikast lennust ja kukkus vette.

Rannas jalutamine on keeruline, eriti neil, kellel on mesilaste vastu allergia. Üks rannaskäija kurtis, et sai juba paaril korral nõelata, kuna ei saanud aru, millele ta peale astus. Naplesi linn on asunud probleemiga tegelema.