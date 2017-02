Eesti Meedia käivitas meediaäri konsolideerimise protsessi, mille käigus ühendatakse kõik meediaettevõtted: sellega seoses lahkuvad ametikohalt Postimees Grupi juhatuse esimees Peep Kala ning Kanal 2 juhatuse esimees Urmas Oru, vahendab Menu.

Ettevõtte juhatuse esimehe Sven Nuutmann ütles ERRile, et ettevõttel ei ole Orule ega Kalale ühtki etteheidet ning küsimus on puhtalt juhtimise efektiivsemaks muutmises, et tagada paremat meediaettevõtete koostööd.

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektorina asus tööle Hanno Tomberg, kelle ülesanneteks on Eesti Meedia kontserni Eestis tegutsevate üksuste, nende hulgas telekanalite, raadioprogrammide, ajalehtede, uudisteportaalide ja uudisteagentuuri BNS sisu- ja programmivaldkonna juhtimine.

"Ootan põnevusega võimalust töötada Eesti ja Baltimaade suurimas meediakontsernis. Minu eesmärk on saavutada suurem koostöö Eesti Meedia eriilmeliste meediatoodete – ajalehed, televisioon, raadio ja online – vahel," ütles Tomberg.

Tombergi sõnul ootavad Eesti Meedia väljaandeid ja programme lähiaastatel ees mitu suurt projekti, nende hulgas ainuõigus olümpiamängude ülekanneteks televisioonis, raadios ja veebis.