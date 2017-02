"Ütleme raportis selgelt, et 2017. aastal on Venemaa sõjalise ründe tõenäosus NATO vastu madal," ütles Teabeameti peadirektor Mikk Marran raporti esitlusel ajakirjanikele. "See tõenäosus pole olematu, aga madal."



Marrani sõnul on sõjaline oht võrreldav aastatagusega. "Nii kaua, kui NATO suudab end hoida tõhusana ning Vene Föderatsioonil on lõpetamata sõjalised konfliktid Ukrainas ja Süürias jääb see olukord samasuguseks."

Teabeameti peadirektor Mikk Marran. (KAAREL TIGAS)





Teabeameti hinnangul jätkab Venemaa aktiivse Lääne-suunalise mõjutustegevusega, millest ei jää kõrvale ka Eesti. "Mõjutustegevus pole ainult propaganda, vaid kogum erinevaid meetodeid ja taktikaid, mille eesmärk on õhutada pingeid ühiskonnas ja rikkuda lääneriikide, sealhulgas Eesti mainet," ütles Marran.



Tema sõnul võib Venemaa üritada mõjutustegevuseks kasutada näiteks eelolevaid valimisi erinevates mõjukates ELi riikides. Eesti suunal võib Marrani hinnangul Venemaa mõjutustegevuseks kasutada uute NATO liitlasvägede saabumist, Eesti eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus, Vene relvajõudude suurõppust "Zapad – 2017" ja ka kohalike omavalitsuste valimisi Eestis.



Teabeameti raport kirjeldab Venemaa sisepoliitikat, majandust ja olukorda Venemaa regioonides. "Kremlit hirmutab elanikkonna väljaastumiste kontrollimatus, eelkõige regioonides. Siinkohal tuleb üle rõhutada, et Putini lähikonna peamine eesmärk on režiimi püsimajäämine – hirm värviliste revolutsioonide ja välisagentide ees on valdav, jõudes kohati paranoiani," rääkis Marran.



"Selge arusaam toimuvast on nurgakiviks meie julgeolekule," ütles raporti esitlusel osalenud kaitseminister Margus Tsahkna. "Eesti luureasutused on maailma tipptasemel ja annavad meile adekvaatse pildi julgeolekuolukorrast."

Ta lisas, et Eesti on kaitstud tänu iseseisva kaitsevõime arendamisele ja koostööle liitlastega.



Teabeameti raport sisaldab ka peatükke küberjulgeolekust, Lähis-Idast, terrorismist ja Hiinast.



Raport on kättesaadav Teabeameti kodulehel www.teabeamet.ee



Teabeamet on Eesti julgeolekuasutus, mille eesmärk on riigi kaitseks vajaliku välise teabe kogumine ja töötlemine.

Välisluurega tegeleva Teabeameti raport "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2017" kirjeldab ohte Eesti riigile ja annab muuhulgas hinnangu Venemaast tulenevale sõjalisele ohule.