Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi (40) mõisteti süüdi omastamises, teatas Vene meedia.

Uudis jõudis avalikkuseni juba siis, kui kohtunik Kirovis alles otsust ette luges, vahendab BBC. Uudisteagentuuride sõnul oli selge, et poliitik saab süüdimõistva lahendi.

Navalnõi, kes on varasemalt teatanud Venemaa presidendiks kandideerimisest, on süüdistusi eitanud ning leiab, et juhtum on poliitiliste mõjutustega.

Poliitiku kohtuprotsess sai alguse juba aastaid tagasi. 2013. aastal süüdistati teda rahapesus ning 16 miljoni rubla omastamises. Toona otsustas Euroopa Inimõiguste kohus, et omaaegsele Kirovi kubernerile ei peetud kohtuprotsessi nõuetekohaselt.

Prokurör küsis Navalnõile kohtunikult viie aasta pikkust tingimisi vangistust.