Poliitikasatiirisõus "Saturday Night Live", kus pidevalt ka Donald Trumpi enda üle nalja visatakse, portretreeris näitlejanna Melissa McCarthy USA pressisekretäri Sean Spicerit. See, et Spicerit mängis naine, vihastas aga Trumpi, kuna talle ei meeldi, et tema meeskonna liikmeid nõrgana näidatakse. McCarthy mängis Spicerit agressiivse ja tasakaalutu mehena, kes ei usalda meediat ning sülitab välja alternatiivseid fakte. Spicer ise kommenteeris tema portretreerimist naljakana.

Asi ajas aga vihale Donaldi Trumpi enda, aga mitte isegi otseselt seetõttu, et Spicerit kujutati ebaadekvaatse inimesena, kes mõtleb ise fakte välja, vaid seetõttu, et Spicerit mängis naisterahvas. Trumpile lähedase inimese sõnul tuleneb see sellest, et Trumpile ei meeldi, kui tema meeskonna liikmeid nõrgana kujutatakse.

New York Times’i ajakirjanik Anna North avas veelgi teemat, miks McCarthy esitus võis Trumpi vihastada. "Kuigi tema sugu ei ole etteastes põhiline, siis see siiski loeb. Selles on midagi erilist, et naine pilkab sellise presidendi pressiesindajat, kes kunagi uhkustas sellega, et krabas naise genitaale /…/. Lisaks sellele faktile, soovib president Trump kuulduste kohaselt, et tema naisalluvad "käiksid riides nagu naised" ning Melissa McCarthy, kes oli riides nagu mees ja mängis tema pressisekretäri, tundub nagu eriti kaval viis, kuidas Valget Maja nõelata," kirjutas ta.