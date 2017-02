Näib, et eestlaste poolt armastatud Marilyn Kerro on kuhugi saarele jõudu ja energiat koguma sõitnud, kuid ei unusta oma fänne isegi sealt mitte. Nii jagab ta huvilistele soovitusi Facebookis.

"Oma peegelpilti silmates võib esile tungida tuhandeid emotsioone. Kas sa oled rahul inimesega, kes seal sulle otsa vaatab? Mõtle sellele! Aeg-ajalt on lausa vajalik end analüüsida, teha vastavad korrektuurid. Õppige end armastama, sellisena nagu olete. Kui teile midagi ei meeldi, muutke. Täpselt nii lihtne see ongi," kirjutab Kerro Facebookis.

"Meist igaüks võitleb vahel oma sisemiste erinevate jõududega.Uskuge, ka naaber on aegamisi erinevate dilemmade ees. Milleks otsida rohelist muru ja päikesesära mujalt, kui seda on võimalik ka ise luua ja hoida!

Naeratage rohkem, öelge rohkem ilusaid sõnu ja kallistage. Visake oma telefonidest internet mõneks ajaks elust kõrvale ja nautige looduse ilu, nautige inimeste reaalset seltskonda, oma perekonda, oma lapsi, oma loomi. Tehke seda, mida pole enne teinud ja minge sinna kus pole enne käinud...

Tulge oma mugavustsoonist välja- ja näete, kui huvitav ja mitmekülgne on maailm meie ümber!"

"Meil kõigil peaks olema tuhandeid põhjuseid, et hommikul iseendale naeratada. Olla rahul sellega, kes meile peeglist vastu vaatab!

Lihtne ja teada tõde, kuid aegamisi on vaja meelde tuletada ka kõige lihtsamaid pisiasju elus," kirjutab Kerro ja võtab postituse kokku: "Päikesepaistet ma teile täna saadangi ühelt kaugelt ja kaunilt saarelt. Armastusega, Marilyn"