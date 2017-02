"Ma tean, et mõnel inimesel on raske mu poja fotosid vaadata. Ta süda lõpetas töötamise, kui ta oli 16 nädalat ja viis päeva vana. Ta pole ümmargune ja pontsakas beebi," mõistab ema.

Toona leidis ka tema, et miks keegi midagi nii jubedat jagab. Nüüd, mil ta on seda ise kogenud - ta mõistab...

Eelmise aasta 30. märtsil sündis tema poeg - 18-nädalasena. Perelt küsiti, et kas nad tahavad enneaegsest vastsündinust fotot või teda hoida.

"Ilma igasuguse kahtluseta - ma ütlesin kohe ei," meenutab naine.

Heatheri abikaasa Christopher oli see, kes avaldas soovi, et tema tahab nende last hoida ja temast ja mälestuseks fotot.

"Mõte, et hoian oma surnud last ja teen temaga fotosid - see hirmutas mind," tunnistab Heather.

"Ma polnud piisavalt tugev. Miski minus ütles, et ma ei vaata iial neid fotosid. See oleks ju valus ja kummaline," meenutab ta.

Osakonnas toona tööl olnud õde selgitas perele, et tema kogemused lapse kaotanud peredega kinnitavad vaid üht - vanem peab saama last süles hoida.

Õde selgitas perele, et kahetsused tulid vanematelt, kes olid pildist ja hetkest vastsündinuga loobunud.

Kahtlev Heather rääkis telefonis olukorrast oma tädiga ja pidas nõu. Kui ta aga nägi ka seda muutust ja mõju, mida nende lapse hoidmine ta abikaasas esile tõi - ta muutis oma meelt.

Nüüd on ta ainus kahetsus, et ta ei hoidnud Jamesi oma süles kauem.

"Ma nutsin ja ainult vaatasin teda. Proovisin ta nägu meelde jätta. Tema nina ja kõrvu. Tema nägu ja silmi - täpselt nagu ta issi. Tema sõremd ja varbakesed. Pisikesed põlved ja väike kõht," kirjeldab seda erilist hetke.

"Ma soovin, et oleksin hoidnud teda kauem. Ma soovin, et oleksin temaga rohkem fotosid teinud. Ma soovin, et oleksin sel hetkel kaamerasse vaadanud. Ma soovin, et ma oleksin koos abikaasaga teda hoidnud ja fotole jäänud. Ma soovin, et ma poleks paanikasse sattunud, kui tahtsin teda laubale suudelda, kuid nägin, et see veritses," jääb siiani lapse kaotanud emasse igatsus oma lapse järele.