Pühapäeval uppumisohtu sattunud Britney Spearsi õetütar Maddie tuli viimaks teadvusele ning paraneb pere teatel jõudsalt.

Kuna ATV-ga tiiki kukkunud kaheksa-aastane tüdruk oli ajakirjanduse andmeil mitu minutit vee all olnud, viidi ta haiglasse kriitilises seisundis. Kuid haigla esindaja kinnitas ajakirjale People, et Maddie, kelle ema on Britney Spearsi noorem õde Jamie Lynn, tuli teisipäeval teadvusele.

“Ta on oma ümbrusest teadlik ja tunneb ära pereliikmed, kes on õnnetusest saadik tema juures ööpäev ringi valvet pidanud.” Arstid said tüdruku hingamisaparaadi küljest lahti ühendada. “Ta on ärkvel ja räägib.”

Haigla teatel jälgitakse tüdruku seisundit valvsalt ning ta saab lisaks hapnikku. “Kuid paistab, et talle pole õnnetusest jäänud neuroloogilisi kahjustusi.”