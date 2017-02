Suguvõsa kokkutulekute jäädvustamine on alati ajakulukas tegevus. Aga kuidas jäädvustada poole tuhande pealist perekonda?

Perekond Ren sai kokku, et tähistada uue aasta algust, mis Hiinas algas meie kalendri järgi 28. jaanuaril. Uue aasta esimene nädal on Hiina suurim püha ja aeg, mida veedetakse perekonna seltsis. See pole iseenesest midagi uut, kuid Reni suguvõsast kogunes kokku üle 500 inimese.

Reni suguvõsa on pärit Shishe külast ja nende esivanemad on sealkandis elanud juba üle 850 aasta. Viimase 80 aasta jooksul on nende suguvõsa kirjapanemine unarusse jäänud (suguvõsa uurimine ja kirjapanemine on vana Hiina komme, mis kultuurirevolutsiooni käigus põlu alla sattus – toim.). Nüüd hakkasid Shishe külavanemad Reni perekonna sugupuud taas kokku panema ning leidsid, et elavate kirjas on lausa 2000 inimest seitsmest generatsioonist.