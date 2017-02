Poplauljatar Lady Gaga andis teada, et ta teeb külalisrolli välismaises transvestiitidest rääkivas tõsielusarjas "RuPaul's Drag Race".

Lauljatar andis fännidele Twitteris teada, et ta võtab osa reality-show üheksanda hooaja avaosast.

The time has come! I'm joining the girls on the season premiere of @RuPaulsDragRace! #DontBeADrag #JustBeAQueen 👑 pic.twitter.com/XzKcKapsgw