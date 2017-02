Ka kõige moekaugemad inimesed teavad, et moejumal Karl Lagerfeldil on kass, kellel on oluliselt parem elu kui enamikel inimestel. Nüüd on võimalik kuulus kiisu ka endale soetada.

Choupette on Karl Lagerfeldi kuulus kass, kelle elu on ilmselt parem kui kõigil teistel neljajalgsetel ja ka enamikel kahejalgsetel. Nimelt on tema käsutuses kaks teenrit, tema auks on loodud moe-ja meigikollektsioone ning tal on sotsiaalmeedias rohkem fänne kui enamikel inimestel, kirjutab Metro.

Nüüd on aga Choupette kõigest veidi rohkem kui 500 euroga müügis. Tõsi, tegemist ei ole päris Choupette'iga vaid hoopis tema moodi pehme loomaga.

Seejuures tasub kiirustada. Nimelt valmistatakse taolisi kiisusid ainult 2000 tükki ning need tulevad eksklusiivselt müügile Karl Lagerfeldi kodulehele ja poodidesse.

Seega, moefännidel tasub kiirustada ja hakata juba praegu raha koguma, sest kiisud on saadaval alates maikuust.