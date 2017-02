Malawi kohtu esindaja ütles ajakirjale People, et tüdrukute ema suri 2012. aasta augustis pärast laste sündi. Kaksikute nimed on Stella ja Esther.

58aastasel lauljannal on varem Aafrika riigist adopteeritud kaks last – poeg David Banda aastal 2006 ning kolm aastat hiljem tütar Mercy. Lisaks on tal kaks bioloogilist järeltulijat – tütar Lourdes ehk Lola ja poeg Rocco. The Guardiani teatel lapsendas Madonna kaksikud samast lastekodust, kus oli elanud David Banda.