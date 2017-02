Eesti Kunstiakadeemia Nahakunsti osakond tähistab sel aastal 100. juubelit. Sel puhul valmistasid nahakunsti osakonna tudengid Kaubamaja vaateaknale näituse. Näitus avab tegutsemisaastate ajalugu nii nahakunsti- kui ka lihtsalt disainihuvilistele ja moesõpradele.



Veebruari algusesTallinna Kaubamaja vaateakendel avatud näituse #EKANAHK100 raames esitletakse parimaid näiteid nahakunsti osakonna tudengite viimase viie aasta loomingust. Autorite fantaasiamaailma avav väljapanek põhineb vastandumisel – klassikalisel valguse-varju võitlusel, tehnoloogia ja vanade käsitöövõtete kõrvutamisel, reaalse ja mängumaailma eristamisel. Kas see, mis tundub päris, on ikka päriselt päris? Või oleme me kõik vaid osa kellegi virtuaalsest maailmast?

"Meil on alati hea meel andekate Eesti disainerite üle, Kaubamaja vaateaken on hea võimalus oma loomingu esitlemiseks Tallinna ühes käidavamas kohas,“ rääkis Kaubamaja ASi turundusdirektor Britta Ratas.



"Lisaks avatud näitusele oleme ka Naiste Kingamaailma müügile võtnud noorte disainerite loomingut. Valikus on võtmehoidja-mõõdulint, taaskasutatud materjalist parkimiskell, võtme- ja kaarditasku ning Kottide sari "Bags. For Collectors Only“,“ lisas Ratas. Kottide sari on inspireeritud nahakunsti osakonna algusaegset ehk 1920.-30. aastate kotidisainist. Olulisteks märksõnadeks on traditsioonilisus ja klassika kaasaegses mängulises võtmes, kus vormiesteetika on nähtav pinnana ning nähtamatu vormina. Kotid on valmistatud karamellpruunist taimparknahast laserlõiget ja –graveeringut kasutades.



Näitus #EKANAHK100 jääb Tallinna Kaubamaja vaateakendel avatuks 19. aprillini 2017.