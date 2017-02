Õhtulehe mootorispordisaade "Nael Kummi" elab sel nädalal Rootsi MM-ralli ootuses. Kuidas talvistel teedel kihutada, selgitab kodune rallilegend Margus Murakas ning oma tähelepanekuid hooaja esimeselt MM-etapilt Monte Carlos jagab ETV rallikommentaator Karl Mihkel Eller.

Koos saatejuhi Viljar Voogiga jõutakse kolmekesi nõusolekule, et Ott Tänak ja Martin Järveoja on sel nädalavahetusel talvistes tingimustes peetaval Rootsi rallil selged poodiumisoosikud. Masin on istumise all hea, koostöö meeste vahel sujub vaatamata kasinale praktikale ning millisele põhjamaalasele siis lumes mütata ei meeldiks