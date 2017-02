Ürituse ja sellele eelneva kampaania eesmärk on koguda annetusi ravitoidusegude soetamiseks lastele, kes ei saa oma haiguse tõttu ise süüa või tavatoidust kätte vajalikke toitaineid. Kampaania eesmärk on koguda 206 000 eurot, mis võimaldab aidata 30 toidusegu vajavat last kahe aasta jooksul.

Ravitoitu vajavate laste arv suureneb

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar täpsustab, et hetkel toetab fond ravitoidusegu soetamisel 16 last, kuid üks kampaania taustaeesmärke on ka leida üles need Eesti lapsed, kes ravitoitu vajaksid, kuid kelle peredele käib see üle jõu ning kes ei ole veel Lastefondini jõudnud.

"Arstidelt saadud infole tuginedes on ravitoitu vajavate laste arv järjest suurenemas, mistõttu loodamegi kampaaniaga saata ka sõnumit, et nende laste pered on oodatud toetuse saamiseks Lastefondi poole pöörduma," räägib Saar.

"Ravitoit on tavatoidust kallim ning haigekassa seda hetkel veel kahjuks ei kompenseeri, mistõttu on paljud pered selle soetamisest raha tõttu ka loobunud, kuigi laps seda tegelikult vajaks. Meie tahamegi pakkuda peredele toetust, et nad saaksid seda oma lapsele siiski võimaldada," lisab ta.

Ravitoit on spetsiaalne toidusegu, mis sisaldab väikese koguse kohta konsentreeritud hulgal toitaineid ning on paljude haigete laste jaoks ainus viis, kuidas nad normaalseks eluks ja kasvamiseks hädavajalikud toitained kätte või üleüldse süüa saavad. Nii on neil rohkem jõudu oma haigusega toimetulekuks - nad saavutavad normaalse kehakaalu, arenevad füüsiliselt ning on parema immuunsusega ja seega tervemad.

Miks ja kellele on ravitoitu tarvis?

"Kõikidele lastele ei sobi tavatoit, sest nende ainevahetus või haigus vajab teistsugust toitainete koostist või on neil näiteks vaja väga väikese toidukoguse juures saada oluliselt rohkem toitaineid. Sellisel juhul ongi vaja kasutada spetsiaalselt muudetud toitainelise koostisega ravitoidusegusid," selgitab Põhja-Eesti Regionaalhaigla arst ja kliinilise toitmise konsultant Hanna-Liis Lepp.

“Mõned ravitoidud sisaldavad tavatoidust rohkem või vähem teatud toitaineid, mis võib olla hädavajalik teatud ainete talumatuse või defitsiidiga lastele. Niisamuti on see parimaks toiduks lastele, kes peavad toituma sondi abil. Ravitoit on neile tihti ainsukeseks võimaluseks saada kätte eluks vajalik kaloraaž ja toitained," lisab ta.