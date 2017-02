Hinnanguliselt sureb venemaal koduvägivalla tagajärjel üks naine iga 40 minuti järel. Presidendile see number ilmselgelt mõju ei avalda, sest Vladimir Putin allkirjastas eile koduvägivalla dekriminaliseerimise seaduse.

Nüüdsest on esmakordne peksmine haldusrikkumine, mitte kriminaalkuritegu. Kui peksad oma last ja naist vaid korra aasta jooksul ja verd ning sinikaid küll on, kuid murtud konte mitte, siis saad karistuseks maksimaalselt 15 päeva vangistust või trahvi.