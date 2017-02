Sel ajal, kui enamus inimestest magab, teevad Eesti suusamägedel ja -radadel usinasti tööd usinad mehed ja masinad, et toota Eesti talves nii üliharuldaseks muutunud lund. Viimsi uues suusakeskuses Lubja mäel käis töö ööl vastu kolmapäeva täie hooga.

Lumemeistrite askeldamine pimeduses helklevate prožektorite ja vilkurite valguses oli väga efektne ning lumekahurite torudest välja paiskuvad lumepilved pakkusid huvitavat vaatemängu paljudele hilistele möödasõitjatele. Nii mõnigi auto pööras suusakeskuse parklasse, et lumekahurite tööd vaadata.

Uus suusamägi, mis peaks kohe-kohe uksed avama, on valminud suuresti viimase kahe kuu jooksul tehtud töö tulemusena. Teisipäeval avanes esimene võimalus sealsed lumekahurid tööle saada, et alustada raja ehitusega.

Valmis on saadud mäelift, autoparkla ja muu vajalik, osa töid on veel pooleli. Lumekahuritele vee saamiseks kaevati spetsiaalne tiik. Kas seal kogu mäe lumega katmiseks ka vett jagub, saab näha. Ööl vastu südaööd töötas mäel kaks lumekahurit, kolmandat sätiti just töökorda.